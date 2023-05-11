Первые случаи пчел зафиксированы в Пониковицком старостинском округе на Бродовщине. Ситуацию прокомментировал пчеловод и член группы "Пчеловоды малого Полесья" Василий Целюх.

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Он рассказал, что уже 25 пострадавших предпринимателей обратились в полицию с заявлениями.

Такого массового моря мы еще никогда не видели – это невозможно сравнить с гибелью пчел в прошлые годы. Это просто экологическая катастрофа. Вымирают целые пасеки! У одного пчеловода это было 280 пчелиных семей,

– сказал Василий Целюх.

По его словам, нынешняя массовая гибель пчел загадочна, ведь обычно пчелы погибают во время обработки полей рапса, да и тогда они не летят на поля целыми семьями.

"Сейчас полей рапса поблизости нет. Есть поля с пшеницей и обработка черной земли. Пчелам это неинтересно, тем более так, чтобы они летели все вместе туда, целыми семьями. Это какой-то очень агрессивный пестицид", – объяснил Целюх.

Экоактивисты бьют тревогу

Кроме потерь самих пчеловодов (цена одной пчелосемьи без учета того, что она приносит в рабочий сезон, составляет около 10 тысяч гривен), говорится еще и о вреде окружающей среде – гибнуть могут не только пчелы, а разные участники экосистемы, в частности, яд может влиять на здоровье людей.

Обратите внимание! Массовая гибель пчел влияет не только на финансовые потери пчеловодов и падение производства меда, но и на урожайность в промышленных и домашних хозяйствах – ведь пчелы являются насекомыми-опылителями, непосредственно влияющими на урожайность.

В катастрофе, как отметил Василий Целюх, пчеловоды подозревают агрофирму "Западный Буг", являющуюся одним из крупнейших и прибыльных агропредприятий западного региона. Свое подозрение пчеловоды объясняют тем, что "Западный Буг" обрабатывает 90% полей в округе, где массового гибнут пчелы.

И мы уже заметили, что массовая гибель происходит в течение дня после их ночной обработки земель,

– заявил пчеловод.

Впрочем, установить причину гибели пчел есть специальная комиссия при Бродовском горсовете.

Добавим, что группа компаний "Западный Буг" занимается выращиванием зерновых культур в:

Львовской,

Тернопольской,

Волынский,

Черновицкой области.

Соучредителями аграрной компании являются Оксана Друль, Юрий Гладун и Валерий Овчарук. По итогам 2022 года "Западный Буг" занял 55 место среди наиболее прибыльных украинских бизнесов с прибылью в 1,1 миллиарда гривен.