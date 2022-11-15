Взрывы во Львовской области подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

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Часть Львова без света

Козицкий добавил, что во Львове проблемы с электроснабжением и перебои в работе мобильных операторов.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что часть города без электроэнергии. Кроме того, ранее Садовый писал о том, что во Львове прогремели взрывы.

Россия массированно обстреливает Украину

Во вторник, 15 ноября, Росси в очередной раз массированно атакует города Украины ракетами. Россияне нанесли ракетный удар по Киеву, где попали в жилые дома. В Печерском районе столицы было зафиксировано несколько прилетов.

Удар по критической инфраструктуре также был зафиксирован в Ровно. В результате обстрела некоторые части города остались без электроэнергии.

Россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района Харьковской области. Там возникли перебои с электроснабжением.

Взрывы раздавались в Житомирской области, после чего также частично пропал свет. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил о работе ПВО.

Противовоздушная оборона сработала такжев Черниговской, Полтавской, Николаевской и Винницкой областях.

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