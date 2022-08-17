Однако при содействии Яворивской окружной прокуратуры Львовской области ее "прикрыли".

Важно На Прикарпатье арестовали активы российских компаний на 200 миллионов гривен

По данным следствия, начальница одного из районных отделов соцзащиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета наладила схему нелегальной миграции за границу военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать пределы государства.

За денежное вознаграждение в 1300 долларов она, в сговоре с работником медицинского учреждения, организовывала изготовление справки об установлении группы инвалидности. Таким образом мужчины могли уехать за границу.

Правоохранители провели обыски в служебном кабинете должностного лица, где изъяли:

свыше 17 тысяч долларов,

1,3 тысячи евро,

4 тысячи гривен.

Против нее было открыто уголовное производство по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает:

лишение свободы на срок от 7 до 9 лет,

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

На днях в Одесской области правоохранители задержали медика, который помогал российским оккупантам. Он передавал вражеским спецслужбам места дислокации ВСУ на юге Одесщины.