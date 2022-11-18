Гражданин Украины вез самолет в Молдову на прицепе грузовика. Об этом сообщили в Одесской таможне.

Достойно внимания На украинской таможне нашли вертолет, который должен был быть на фронте: ГБР взялось за дело

Мужчине грозит немалый штраф

Как выяснили на таможне, самолет ввезли под обязательства об обратном вывозе в срок, истекший три месяца назад.

Из-за превышения срока ввоза самолета его забрали у владельца. После решения суда воздушное судно могут конфисковать или наложить на мужчину штраф в размере 170 000 гривен.



Американский самолет CESSNA 182R / Фото Одесской таможни



Таможенники изъяли самолет / Фото Одесской таможни

В таможне отметили, что четырехместный самолет Cessna 182R Skylane временно изъят. Дело планируется направить в суд, который решит дальнейшую судьбу воздушного судна.

На украинской таможне нашли вертолет

В октябре украинские антикоррупционные структуры нашли на Одесской таможне вертолет Ми-2, который еще 8 месяцев назад должен был отправиться на передовую.

В настоящее время ГБР расследует дело, устанавливает владельцев техники и обстоятельства перемещения вертолета. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что накажут всех виновных чиновников таможни, которые во время полномасштабной агрессии России против Украины не способствовали тому, чтобы Ми-2 вовремя растаможили.

По словам Офиса Генпрокурора вертолет находился на таможне, вообще, с 2007 года. Силовики уже изъяли вертолет и решают вопрос о передаче его Вооруженным Силам Украины.

ГБР уже не в первый раз фиксирует масштабные злоупотребления на Одесской таможне. В целом задокументирован ущерб государству на 300 миллионов гривен.

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