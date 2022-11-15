Впрочем, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, трактовка российских нормативно-правовых актов "властью" квазиобразований является гибридной. Если нужно повысить коммуналку до рыночных цен, то представители "администрации" сразу говорят, что "теперь здесь же Россия", однако как речь идет о демобилизации "пушечного мяса", они ищут какие-то другие объяснения.

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Подобная ситуация изрядно возмущает местных жителей, но повлиять на ситуацию они могут только бунтами. Впрочем, к сожалению, большинство семей мобилизованных на Донбассе смирились со своим бесправным существованием в банановой "республике".

В так называемых "ДНР" и "ЛНР" готовятся к окончательной мобилизации

Российские оккупанты, пока временно контролирующие захваченные ими еще в 2014 году территории, решили окончательно выставить жителям Донбасса счета за 8 лет существования на кремлевские деньги. После аннексии частей восточных украинских областей в Москве распорядились "закрутить гайки" населению квазиреспублик.

Де-факто Россия до сих пор полноценно не признала выданные в так называемых "ДНР" и "ЛНР" паспорта. Проезд из оккупированных регионов Украины в Ростовскую область происходит с прохождением паспортного и таможенного контроля, что противоречит самой идее аннексии.

С ноября 2022 года на оккупированных территориях начали начислять счета за коммунальные услуги согласно рыночным ценам. Также стремительно повысилась цена товаров.

Уровень зарплат и пенсий на временно неподконтрольных Киеву территориях Донбасса остается неизменным. А уже с 1 января 2023 года кураторы квазиреспублик собираются провести масштабное сокращение "бюджетников" и урезать "чиновникам" выплаты.

Кроме того, никакой интеграции военных подразделений фейковых республик в российскую армию так и не произошло. Контрактники так называемых "ДНР" хотя формально и оформлены как солдаты ВС России, но получают зарплаты по ставкам "дырявого" образования. Мобилизированные с Донбасса вообще продолжают считаться добровольцами, которым не предусмотрены ни выплаты, ни обеспечение снаряжением.

Понятно, что та скудная часть жителей временно оккупированной Донецкой и Луганской областей, которые ждали "русский мир", не представляли себе аннексию территорий Кремлем. Им рассказывали о том, что "Путин наведет порядок" в их городах, но жизнь только начала ухудшаться.

Что касается мобилизации, то согласно приказу кураторов масштабные рейдовые меры на оккупированном Востоке действительно ослабили. Кроме того, так называемые военкомы перестали охотиться на студентов непосредственно в высших учебных заведениях. Однако это связано не с тем, что теперь студенты получили бронь, а с подготовкой ко второй волне мобилизации в России. Она, по замыслу Кремля, должна затронуть и Донбасс. Вот тогда все молодые люди с 18 лет, которые до сих пор не были отправлены на войну против Украины, поедут в окопы.

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Студенты-участники боевых действий будут служить, пока кураторы не прикажут Пушилину их отпустить. Произойти это может только в случае угрозы каких-либо протестов. "Власть" подготовила для студентов и "хорошую" новость: их перевели на следующие курсы обучения. Даже тех, кто с 24 февраля вместо хождения на пару бегал с автоматами. Так что если такие "специалисты" выживут в войне, после деоккупации Донбасса они будут убегать в Россию, где хотя бы часть из них начнет работать по специальности.

Специально для оккупантов, не желающих умирать, была создана горячая линия "Хочу жить", позвонив на которую они могут сдаться в плен. Куда обращаться – рассказываем по ссылке.

Мобилизированные не имеют прав на серьезное лечение и компенсацию

Кроме отказа от демобилизации студентов "власть" квазиреспублик после аннексии приказала врачам "не создавать проблем россиянам". Поэтому все тяжелораненые местные террористы и мобики, надеявшиеся на проведение бесплатных операций более квалифицированными специалистами в Ростове, Москве или Санкт-Петербурге, должны забыть о таких мечтах.

Лечиться в России боевики могут только, если получат соответствующее направление, однако эту бумажку в квазиреспубликах им никто не предоставит даже за деньги. Конечно, "бесплатной медицины" в так называемых "ДНР" и "ЛНР" нет. Большинство лекарств им приходится покупать самостоятельно.

Не получают мобики и идейные боевики и компенсации за ранения. Ведь в этом случае они для Москвы не считаются россиянами – соответственно, ни копейки не платят родственникам погибших.