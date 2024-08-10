В ГСЧС опубликовать кадры спасательной операции. На этих кадрах можно увидеть, что судно уже практически успело уйти на дно Свитязя.

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Спасение на Свитязе

Спасатели рассказали, что сообщение о том, что на расстоянии 1 км от берега озера Свитязь начал тонуть катамаран, на котором находится 6 человек, поступило в 16:05.

На место происшествия направлено дежурное водолазное спасательное отделение села Шацк, которые на катере добрались до отдыхающих и доставили всех к берегу. От оказания медицинской помощи отказались,

– указали в ГСЧС.

Таким образом удалось спасти четырех мужчин 1990, 1994, 1989, 1992 годов рождения и двух женщин 1993, 1995 годов рождения.

Спасение отдыхающих на Свитязе / фото ГСЧС

Отдыхающие отказались от помощи медиков / фото ГСЧС