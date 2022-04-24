В этот день враг совершил одну атаку в районе, за который несет ответственность оперативно-тактической группировки "Восток".

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На Пасху военные уничтожили почти сотню оккупантов

Однако защитники Украины смогли нанести существенные потери российским оккупантам. Они ликвидировали около 100 оккупантов. Что касается техники врага, то военные уничтожили:

3 танка,

17 БМП,

10 АО,

2 артиллерийские системы,

1 БПЛА.

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