В связи с этим инцидентом на Прикарпатье начали уголовное производство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

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Что известно об инциденте

Правоохранители рассказали, что во время проверки документов у 56-летнего жителя села Завадка, который оказался ранее судимым за наркопреступления и нарушителем воинского учета, к месту происшествия подошел его односельчанин.

Отмечается, что мужчина имел при себе топор и начал угрожать одному из правоохранителей физической расправой. Правоохранители оперативно отреагировали, они изъяли опасный предмет и локализовали ситуацию.

Пострадавших в результате инцидента нет. Следователи Калушского районного отдела полиции начали досудебное расследование по статье об угрозе или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Сейчас продолжается следствие.

Также решают вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения.

К слову, недавно в селе Орловка Ровенской области избили военнослужащего во время проверки документов ТЦК и СП. Открыто уголовное производство. Раненого направили в Сарненскую центральную районную больницу.