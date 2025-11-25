На Россию летело почти 250 дронов: какие регионы подверглись массированной атаке

В ночь на 25 ноября ряд южных регионов России подвергся массированной атаке беспилотников. Вражеское Минобороны отчиталось о якобы сбитии более двух сотен дронов.

Впрочем, в результате обстрела есть погибшие, раненые и значительные разрушения. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Актуально В Таганроге после массированной атаки пылает, вероятно, аэродром: россияне предполагают потерю самолета

Что известно об атаке дронов на Россию?

По данным российского Минобороны, в период с 23:00 24 ноября до 07:00 25 ноября российская ПВО якобы перехватила 249 украинских дронов над акваториями Черного и Азовского морей, а также над Краснодарским краем, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской и Липецкой областями.

Неприятную ситуацию создали беспилотники в Таганроге и населенных пунктах Неклиновского района. Там ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов после атаки БпЛА.

Губернатор Юрий Слюсар сообщил о трех погибших: один человек умер во время атаки, еще двое – в больнице от полученных травм. По меньшей мере десять жителей получили ранения.

Также в городе повреждены несколько многоквартирных и частных домов, здание местного колледжа, промышленные объекты и детский сад. Кроме того, зафиксирован пожар в промзоне и возгорание частного дома в районе Петрушино.

Интересно! Местные жители сообщают о взрыве и пожаре вблизи взлетной полосы ТАНТК им. Бериева – предприятия, производящего специальную авиатехнику.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал ночную атаку "одной из самых массированных" за время полномасштабной войны. По его словам, в регионе шесть человек получили ранения. Известно о повреждении по меньшей мере 20 домов в пяти муниципалитетах.

В Новороссийске повреждения получили по меньшей мере семь многоквартирных и несколько частных домов.

Сообщается, что одна из ракет российской ПВО попала в высотный дом, расположенный примерно в 700 метрах от воинской части. Есть по меньшей мере один пострадавший.

В Геленджике поврежден ряд частных домов, один местный житель госпитализирован.

К тому же в Туапсе загорелась кровля многоквартирного дома, пожар удалось локализовать.

