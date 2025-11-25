На Росію летіло майже 250 дронів: які регіони зазнали масованої атаки

У ніч на 25 листопада низка південних регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників. Вороже Міноборони відзвітувало про нібито збиття понад двох сотень дронів.

Втім, внаслідок обстрілу є загиблі, поранені та значні руйнування. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про атаку дронів на Росію?

За даними російського Міноборони, у період із 23:00 24 листопада до 07:00 25 листопада російська ППО нібито перехопила 249 українських дронів над акваторіями Чорного та Азовського морів, а також над Краснодарським краєм, Ростовською, Брянською, Курською, Бєлгородською та Липецькою областями.

Неприємну ситуацію створили безпілотники в Таганрозі та населених пунктах Некліновського району. Там запровадили режим надзвичайної ситуації в районі пошкоджених об’єктів після атаки БпЛА.

Губернатор Юрій Слюсар повідомив про трьох загиблих: одна людина померла під час атаки, ще двоє – у лікарні від отриманих травм. Щонайменше десятеро жителів отримали поранення.

Також у місті пошкоджено кілька багатоквартирних і приватних будинків, будівлю місцевого коледжу, промислові об'єкти та дитячий садок. Окрім того, зафіксовано пожежу в промзоні та загоряння приватного будинку в районі Петрушиного.

Цікаво! Місцеві жителі повідомляють про вибух і пожежу поблизу злітної смуги ТАНТК ім. Берієва – підприємства, що виробляє спеціальну авіатехніку.

Голова Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав нічну атаку "однією з наймасованіших " за час повномасштабної війни. За його словами, в регіоні шість осіб отримали поранення. Відомо про пошкодження щонайменше 20 будинків у п'яти муніципалітетах.

У Новоросійську пошкодження отримали щонайменше сім багатоквартирних і кілька приватних будинків.

Повідомляється, що одна з ракет російської ППО влучила у висотний будинок, розташований приблизно за 700 метрів від військової частини. Є щонайменше один постраждалий.

У Геленджику пошкоджено низку приватних будинків, один місцевий житель госпіталізований.

До того ж у Туапсе загорілася покрівля багатоквартирного будинку, пожежу вдалося локалізувати.

