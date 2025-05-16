Об этом говорится в петиции №13555, информирует 24 Канал.

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"Витренко Андрей Александрович параллельно занимает должности и заместителя Министра образования и науки Украины, и председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности, и председателя депутатской фракции "Слуга народа" в Киевсовете. Ему банально не хватает времени, чтобы заниматься всеми делами одновременно. В связи с этим предлагаем Киевскому городскому совету уволить Андрея Витренко с должности председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности", – говорится в петиции.

Авторы отмечают, что 14 мая депутатам Киевсовета пришлось инициировать заседание комиссии, потому что Витренко якобы не успевал его созывать. Комиссия должна была рассмотреть мегаважные для киевлян решения: о 500 миллионах гривен для ВСУ, доплаты по 3000 гривен для медсестер, компенсацию пострадавшим от российских обстрелов для аренды жилья и тому подобное.

15 мая Витренко не подписал изменения в бюджет Киева, потому что не успел ознакомиться с протоколом комиссии.

То есть из-за своей занятости Андрей Витренко просто не успевает должным образом организовать работу постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности. Валится у него и направление работы как заместителя Министра образования и науки Украины. В частности, 3 апреля "Украинская правда" опубликовала статью о плагиате в его диссертации. Итак, Андрею Витренко нужно больше времени, чтобы заниматься чем-то одним,

– отмечают авторы петиции.

Ранее сообщалось, что по крайней мере в 6 статьях заместителя министра образования Андрея Витренко эксперты нашли плагиат из старых публикаций российских ученых и сфальсифицированные данные. По данным СМИ, он просто заменил в чужих трудах слово "Россия" на "Украина", а иногда даже забывал это делать.