Россияне пытаются сохранять активность и на информационном фронте. Кое-где они используют правила цивилизованного мира против него же.
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Блокировка сообщений в фейсбуке
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о том, что с утра россияне создали проблемы с доступом к сайту городского совета.
Кроме того, рашисты пожаловались на его сообщения в социальной сети фейсбук, в которых он употребляет слово "москаль". Россияне не хотят слышать правду о себе и прикрываются правилами социальных сетей.
Фейсбук заблокировал сообщения Андрея Садового / Фото с телеграмму Андрея Садового
Война России против Украины: последние новости
- Российские кафиры продолжают ракетные обстрелы мирных украинских городов. Над Кировоградщиной ПВО удалось сбить вражеский снаряд, три "прилета" российских ракет произошли на Днепропетровщине.
- Нравственное состояние русских оккупантов постоянно падает. Они начали жаловаться на отсутствие результатов, большие потери и неэффективность атак на позиции ВСУ. Российские террористы начали складывать оружие и бежать домой, ведь поняли, что приехать в Украину просто помародерит у них не получится, а встреча с ВСУ чаще стоит жизни. Также участвовать в боевых действиях отказываются и наемники – они явно не ожидали, что украинские герои будут "крошить" их в таком большом количестве.
- Рашисты продолжают минометные и артиллерийские обстрелы пограничных районов Сумской и Черниговской областей. В результате одной из атак врага на территории Сумской области вспыхнула ферма.
- На временно оккупированных территориях продолжается яростное сопротивление местного населения. В Мелитополе партизанам удалось отрезать оккупантов от снабжения оружием и боеприпасами, в ходе операции наши герои нанесли врагу потери. В Херсоне отличился местный дедушка – он громко заявил пропагандистам, что хочет жить в Украине.