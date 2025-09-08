Утром 8 сентября Россия продолжила атаку дронами на Украину. Взрывы слышали в Сумской области.

Несколько часов подряд в Сумской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников, передает 24 Канал.

Смотрите также Враг атаковал Киевскую область со всех сторон: карта движения БпЛА ночью 8 сентября

Что известно о взрывах в Сумской области?

В 11:26 в Шостке раздался взрыв. Перед этим мониторы сообщали о движении неизвестного дрона в направлении города.

Утром Шосткинский район уже оказывался под вражеским ударом. В результате атаки часть жителей осталась без электроснабжения.

В общей сложности с начала 7 сентября до утра 8 сентября противник 135 раз обстрелял 51 населенный пункт в 19 территориальных общинах области.

Какие последствия ночного удара по Украине 8 сентября?