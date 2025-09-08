Вранці 8 вересня Росія продовжила атаку дронами на Україну. Вибухи чули у Сумській області.

Кільканадцять годин поспіль у Сумській області триває повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи на Сумщині?

О 11:26 у Шостці пролунав вибух. Перед цим монітори повідомляли про рух невідомого дрона у напрямку міста.

Зауважимо, що вранці Шосткинський район вже опинявся під ворожим ударом. Внаслідок атаки частина мешканців залишилася без електропостачання.

Загалом з початку 7 вересня до ранку 8 вересня противник 135 разів обстріляв 51 населений пункт у 19 територіальних громадах області.

Які наслідки нічного удару по Україні 8 вересня?