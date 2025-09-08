8 вересня, 11:28
У Шостці пролунали нові вибухи
Основні тези
- У Шостці пролунали вибухи.
- Росія продовжує атаку дронами.
Вранці 8 вересня Росія продовжила атаку дронами на Україну. Вибухи чули у Сумській області.
Кільканадцять годин поспіль у Сумській області триває повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи на Сумщині?
О 11:26 у Шостці пролунав вибух. Перед цим монітори повідомляли про рух невідомого дрона у напрямку міста.
Зауважимо, що вранці Шосткинський район вже опинявся під ворожим ударом. Внаслідок атаки частина мешканців залишилася без електропостачання.
Загалом з початку 7 вересня до ранку 8 вересня противник 135 разів обстріляв 51 населений пункт у 19 територіальних громадах області.
Які наслідки нічного удару по Україні 8 вересня?
- У ніч проти 8 вересня окупанти запустили 142 дрони. Відомо про влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях.
- У Київській області росіяни атакували об'єкт теплової генерації, внаслідок чого відбулися перебої зі світлом, зокрема в Обухівському районі. У 8 населених пунктах району 8 та 9 вересня не буде газопостачання.
- У Миколаєві пошкоджене виробниче підприємство.