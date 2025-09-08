Монітори повідомляли, що, зокрема, ворожі безпілотники рухалися у напрямку Шостки, передає 24 Канал.

Дивіться також Загинула мама із сином: кількість жертв у Києві внаслідок атаки зросла

Що відомо про перебої зі світлом на Сумщині?

Вранці "Сумиобленерго" заявило, що місто Шостка та Шосткинський район знеструмлені. Це наслідок ранкових ударів ворога критичній інфраструктурі Сумщини.

"Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання!", – йдеться у повідомленні підприємства.