Виктор Ман погиб в бою на Харьковщине 21 июня.

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Что известно о воине Викторе Мане

Мама павшего воина Василиса Гонда рассказала, что Виктор родился 22 сентября 1985 года в селе Дубрыничи Закарпатской области.

Впоследствии семья переехала в Хмельницкую область, где Виктор окончил школу и начал взрослую жизнь.

"Сын был и маляром, и штукатуром. У него все "горело" в руках", – рассказала мать.

У Виктора была большая семья. Вместе с женой они воспитывали пятерых детей.

В июне 2022 года мужчина добровольно стал на защиту Украины.

С глубокой грустью сообщаем о страшной вести. 21 июня во время выполнения боевого задания оборвалась жизнь нашего земляка из села Синютки – Мана Виктора Юрьевича, который нес военную службу на Харьковщине. Вечная память павшему Герою. Искренние слова соболезнования родным и близким военного, силы вам выдержать непоправимое горе. Вся община сегодня в скорби вместе с вами,

– говорится в сообщении Белогорского поселкового совета.



Редакция 24 Канала выражает соболезнования семье и собратьям Виктора Мана. Вечная память.