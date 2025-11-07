Хотел получить загранпаспорт Украины и сбежать в ЕС: СБУ задержала боевика "ДНР"

СБУ задержала боевика так называемой "ДНР", который пытался получить загранпаспорт Украины, чтобы сбежать в ЕС. Его задержали в одном из отелей Ковеля в Волынской области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Что известно о задержании боевика "ДНР" на Волыни?

В СБУ сообщили о задержании боевика так называемой "ДНР", который пытался получить загранпаспорт Украины, чтобы убежать в ЕС.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины боевика вооруженных группировок России, который воевал в Донецкой области. По результатам действий на опережение, злоумышленник задержан в одном из отелей Ковеля в Волынской области, откуда он планировал выехать в Евросоюз,

– говорится в сообщении.

Задержанный оказался жителем Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной России вооруженной группировке "Сомали" так называемой "ДНР".

Указывается, что в рядах боевиков он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранения и был "списан" из вражеского подразделения.

Уже в конце октября 2025 года мужчина под видом переселенца выехал в западное пограничье Украины, чтобы оформить украинский паспорт для выезда в Европейский Союз.

В СБУ заблаговременно установили его местонахождение и задержали на этапе подготовки к побегу.

Также проверяется информация о возможной причастности задержанного к агентуре российских спецслужб, которые могли планировать его "командировку" для проведения подрывной деятельности на территории Евросоюза,

– информировали в СБУ.

Отмечается, что во время обысков в его гостиничном номере нашли паспорта России и так называемой "ДНР", а также "военный билет" и шевроны вооруженных формирований России.

Сейчас ему сообщили о подозрении по 2 статьям УКУ. Речь идет о государственной измене в условиях военного положения и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Он находится под стражей без права внесения залога. В СБУ указали, что ему грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

