Хотел получить загранпаспорт Украины и сбежать в ЕС: СБУ задержала боевика "ДНР"
- СБУ задержала боевика "ДНР", который пытался получить загранпаспорт Украины, чтобы убежать в Евросоюз.
- Во время обысков у него обнаружили паспорта России и так называемой "ДНР", а также "военный билет" и шевроны вооруженных формирований страны-агрессора.
СБУ задержала боевика так называемой "ДНР", который пытался получить загранпаспорт Украины, чтобы сбежать в ЕС. Его задержали в одном из отелей Ковеля в Волынской области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Что известно о задержании боевика "ДНР" на Волыни?
В СБУ сообщили о задержании боевика так называемой "ДНР", который пытался получить загранпаспорт Украины, чтобы убежать в ЕС.
Контрразведка Службы безопасности предотвратила побег из Украины боевика вооруженных группировок России, который воевал в Донецкой области. По результатам действий на опережение, злоумышленник задержан в одном из отелей Ковеля в Волынской области, откуда он планировал выехать в Евросоюз,
– говорится в сообщении.
Задержанный оказался жителем Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной России вооруженной группировке "Сомали" так называемой "ДНР".
Указывается, что в рядах боевиков он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранения и был "списан" из вражеского подразделения.
Уже в конце октября 2025 года мужчина под видом переселенца выехал в западное пограничье Украины, чтобы оформить украинский паспорт для выезда в Европейский Союз.
В СБУ заблаговременно установили его местонахождение и задержали на этапе подготовки к побегу.
Также проверяется информация о возможной причастности задержанного к агентуре российских спецслужб, которые могли планировать его "командировку" для проведения подрывной деятельности на территории Евросоюза,
– информировали в СБУ.
Отмечается, что во время обысков в его гостиничном номере нашли паспорта России и так называемой "ДНР", а также "военный билет" и шевроны вооруженных формирований России.
Сейчас ему сообщили о подозрении по 2 статьям УКУ. Речь идет о государственной измене в условиях военного положения и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.
Он находится под стражей без права внесения залога. В СБУ указали, что ему грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.
