Руководителя банды задержали после нападения на другого депутата Закарпатского облсовета.

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Что известно о деле

Служба безопасности и Национальная полиция обезвредили организованную преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Закарпатья... По материалам дела, злоумышленники специализировались на совершении насилия и давления в отношении политических конкурентов экс-регионала,

– говорится в сообщении СБУ.

К примеру, участники банды пытались запугать одного из депутатов Закарпатского облсовета. Они взорвали взрывчатку во дворе его домовладения, а перед тем неоднократно поджигали его квартиру и движимое имущество.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. "Украинская правда" пишет, что говорится о Мирославе Чопее. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также продолжаются следственные действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки.