Отметим, что это не обучающая тревога – существует угроза ракетного удара. Советуем жителям "тревожных" регионов немедленно перейти в безопасное место.

На тему Ракетные атаки в регионах Украины, ВСУ сбили самолет оккупантов: основное за 61 день войны

В каких регионах воздушная тревога

  • Львовская область,
  • Хмельницкая область,
  • Тернопольская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Закарпатская область,
  • Черновицкая область,
  • Полтавская область,
  • Харьковская область,
  • Луганская область,
  • Николаевская область.