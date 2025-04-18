Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье вечером 18 апреля

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров написал, что в области работает противовоздушная оборона. Тревогу на Запорожье объявили в десять вечера.

Следует сказать, что для Запорожской области есть сразу две угрозы. Сначала говорилось, что есть опасность пусков баллистики, а очень быстро добавили, что есть еще и угроза от ударных дронов.

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В 22:27 Воздушные силы проинформировали о группе БПЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину. Через 10 минут мониторинговые каналы сообщили, что дроны приближаются к Запорожью.

Что касается баллистики, то мониторы писали, что были скоростные цели в акватории Черного моря. Ракеты (вероятно, "Искандеры" или другие) полетели в Одесскую область. Выходы были из окрестностей Севастополя.