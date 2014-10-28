На 25-м избирательном округе "потерялись" протоколы с мокрыми печатями

В Днепропетровске на ОИК №25 было обнаружено, что в окружкоме исчезли протоколы с мокрыми печатями нескольких избирательных участков.

Также ЦИК сменила главу окружной избирательной комиссии.



По словам доверенного лица кандидата в народные депутаты Загида Краснова Александра Доценко, подсчет голосов в ОИК проходит с многочисленными нарушениями.



"В понедельник все участковые избирательные комиссии сдали протоколы в окружком с мокрыми печатями, однако уже во вторник глав этих комиссий вновь стали вызывать в ОИК. Сданные протоколы якобы были утеряны и нужно подписать новые. Кем и когда были составлены новые протоколы - неизвестно. Как неизвестна и точная цифра, на скольких участках были "потеряны" оригиналы протоколов", - заявил Доценко.



По его словам, протоколы с мокрыми печатями исчезли из пяти участков.



Доценко сказал, что в милицию заявление о пропаже протоколов не подавали.



"Необходимо было собрать всех членов ОИК, чтобы объявить о событии. Это сделано не было", - добавил Доценко.



Он также отметил, что "непонятная ситуация сложилась с главой ОИК".



"В понедельник по непонятным причинам произошла замена главы окружной комиссии. Новый глава Дмитрий Гармаш не смог предоставить никаких документов с мокрой печатью, которые подтверждали бы его полномочия. Вместо этого он предъявил ксерокопию постановления, распечатанного с сайта ЦИК. И при этом он объявил о том, что собирает заседание комиссии, чтобы объявить результаты выборов", - сказал Доценко.



На избирательном округе 25 практически "голос в голос" идут представитель политической партии "Гражданская сила" Загид Краснов и выдвиженец от "Блока Петра Порошенко" Максим Курячий.