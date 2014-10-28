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      На 25-м избирательном округе "потерялись" протоколы с мокрыми печатями

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      На 25-м избирательном округе "потерялись" протоколы с мокрыми печатями

      В Днепропетровске на ОИК №25 было обнаружено, что в окружкоме исчезли протоколы с мокрыми печатями нескольких избирательных участков.

      Также ЦИК сменила главу окружной избирательной комиссии.

      По словам доверенного лица кандидата в народные депутаты Загида Краснова Александра Доценко, подсчет голосов в ОИК проходит с многочисленными нарушениями.

      "В понедельник все участковые избирательные комиссии сдали протоколы в окружком с мокрыми печатями, однако уже во вторник глав этих комиссий вновь стали вызывать в ОИК. Сданные протоколы якобы были утеряны и нужно подписать новые. Кем и когда были составлены новые протоколы - неизвестно. Как неизвестна и точная цифра, на скольких участках были "потеряны" оригиналы протоколов", - заявил Доценко.

      По его словам, протоколы с мокрыми печатями исчезли из пяти участков.

      Доценко сказал, что в милицию заявление о пропаже протоколов не подавали.

      "Необходимо было собрать всех членов ОИК, чтобы объявить о событии. Это сделано не было", - добавил Доценко.

      Он также отметил, что "непонятная ситуация сложилась с главой ОИК".

      "В понедельник по непонятным причинам произошла замена главы окружной комиссии. Новый глава Дмитрий Гармаш не смог предоставить никаких документов с мокрой печатью, которые подтверждали бы его полномочия. Вместо этого он предъявил ксерокопию постановления, распечатанного с сайта ЦИК. И при этом он объявил о том, что собирает заседание комиссии, чтобы объявить результаты выборов", - сказал Доценко.

      На избирательном округе 25 практически "голос в голос" идут представитель политической партии "Гражданская сила" Загид Краснов и выдвиженец от "Блока Петра Порошенко" Максим Курячий.

      Теги: Новости политики Выборы в ВР-2014
      Источник: Интерфакс-Украина
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      Новости за 29 октября 2014
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