На аукционе в Женеве продали редкий розовый бриллиант за 50 миллионов долларов

Редкий розовый бриллиант весом в 19 карат Pink Legacy продан во вторник на аукционе Christie's в Женеве за 50 миллионов долларов. Предварительно его оценивали в 30-50 миллионов.

Об этом сообщило агентство "ТАСС".

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Отмечается, что согласно сообщению аукционного дома, драгоценный камень находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo American и управляла алмазодобывающей компании De Beers.

Бриллиант прямоугольного огранки, который специалисты оценивают по более высокой категорией насыщенности цвета, является ярким розовым бриллиантом, когда-либо выставлялся на аукцион Christie's. По словам главы департамента драгоценностей торгового дома Рахула Кадак, "исключительные характеристики и происхождение драгоценного камня делают его крупнейшим в мире бриллиантом".

Ранее на торги Christie's выставлялись только четыре ярких розовых бриллианта весом более 10 карат. В ноябре прошлого года на аукционе в Гонконге за рекордную сумму – почти 32,5 миллиона – ушел с молотка уникальный розовый бриллиант Pink Promise. Драгоценный камень овальной формы весом 14,93 карата был вставлен в платиновое кольцо с обрамлением из мелких бриллиантов. Он был предварительно оценен в 28 – 42 миллиона долларов.

Накануне аукциона в Женеве Pink Legacy показали в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.