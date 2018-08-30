На химзаводе в Мельбурне вспыхнул масштабный пожар: впечатляющие фото

30 августа на заводе по производству химических реагентов в австралийском Мельбурне вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщают о том, что с места инцидента доносятся звуки взрывов.

Об этом жители Мельбурна информируют в соцсетях.

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В департаменте безопасности штата сообщили, что более сотни пожарных и 30 единиц техники мобилизованы для ликвидации пожара.

Местные жители в соцсетях пишут о том, что слышат взрывы с места инцидента. Из-за токсичных испарений власть Мельбурна рекомендует людям не покидать свои дома и плотно закрыть окна и двери.

"Мой дом расположен прямо в опасной для вредных выбросов зоне. Власть предупредила никуда не выходить сегодня", – написала местная жительница в Twitter.

Got some snaps of the warehouse fire in west footscray when waiting for my train #Melbourne pic.twitter.com/eRVJJoPgap — Dylan J. Walker | Elden dev (@OneratDylan) 30 серпня 2018 р.

Люди публикуют много снимков в соцсетях из разных уголков Мельбурна. На них видны большие клубы черного дыма, поднимающиеся над городом.

Известно, что в настоящее время пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние промышленные объекты, однако приступить к тушению огня на территории самого завода пока невозможно из-за опасности взрывов газовых баллонов и емкостей с ацетоном, хранящихся на складах.

The smoke of Melbourne fire will contain blue and brown asbestos fibres and a massive range of toxic combustion products - stay way out of the toxic cloud #auspol #Melbourne @unionsaustralia pic.twitter.com/5VcFvhdoqm — Teddo (@Trader_Zero2) 30 серпня 2018 р.