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На химзаводе в Мельбурне вспыхнул масштабный пожар: впечатляющие фото

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На химическом заводе в Австралии вспыхнул масштабный пожар
На химическом заводе в Австралии вспыхнул масштабный пожар / Фото из соцсетей

30 августа на заводе по производству химических реагентов в австралийском Мельбурне вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщают о том, что с места инцидента доносятся звуки взрывов.

Об этом жители Мельбурна информируют в соцсетях.

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В департаменте безопасности штата сообщили, что более сотни пожарных и 30 единиц техники мобилизованы для ликвидации пожара.

Местные жители в соцсетях пишут о том, что слышат взрывы с места инцидента. Из-за токсичных испарений власть Мельбурна рекомендует людям не покидать свои дома и плотно закрыть окна и двери.

"Мой дом расположен прямо в опасной для вредных выбросов зоне. Власть предупредила никуда не выходить сегодня", – написала местная жительница в Twitter.

Люди публикуют много снимков в соцсетях из разных уголков Мельбурна. На них видны большие клубы черного дыма, поднимающиеся над городом.

Известно, что в настоящее время пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние промышленные объекты, однако приступить к тушению огня на территории самого завода пока невозможно из-за опасности взрывов газовых баллонов и емкостей с ацетоном, хранящихся на складах.

 

Теги: Пожар Австралия
Источник: 24 Канал
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