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На Бессарабском рынке теперь можно рассчитаться криптовалютой

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На Бессарабском рынке в Киеве теперь можно рассчитаться криптовалютой
На Бессарабском рынке в Киеве теперь можно рассчитаться криптовалютой / Фото из открытых источников

Бессарабский рынок в центре Киева, разрешил рассчитываться за покупки криптовалютой через платежную систему Paytomat.

Об этом говорится на странице в Facebook.

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Руководству предприятия удалось внедрить такую услугу благодаря платежной системе для крипты "Paytomat", которая поддерживает большинство популярных криптовалют Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum,
– говорится в сообщении.

Администрация рынка надеется, что нововведения позволят расширить аудиторию покупателей на рынке. Кроме того, оплата криптовалютами будет удобной для иностранцев.

Для того, чтобы рассчитаться криптовалютой на Бессарабском рынке, нужно отсканировать через установленное на мобильном телефоне приложение QR-код.

"Бессарабский рынок стал первым, на котором можно купить товар за крипту. Сейчас в таком экспериментальном формате работает одно торговое место с овощами. На очереди веган стрит-фуд кафе Green 13", – рассказывают на интернет-странице рынка.

Бессарабський ринок біткойн

Напомним, в июле биткойн-миллионер из Сингапура стал жертвой сербских мошенников. Под предлогом инвестиций в его криптобизнес злоумышленники выменяли два миллиона поддельных евро на эквивалентную сумму в биткоинах.

Теги: Новости Украины Биткойн Криптовалюта Деньги
Источник: 24 Канал
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