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      На что больше всего тратят украинцы: неожиданные результаты исследования

      Читати новину українською

      По данным исследования Государственной службы статистики, украинские семьи большую часть семейного бюджета тратят на питание.

      Сколько "проедают" украинцы

      Для сравнения в таких странах как Дания, Великобритания и Германия среднестатистическая семья ежемесячно тратит на еду менее 12% дохода. Если верить Госстату, в среднем украинская семья из двух человек тратит 3600 гривен в месяц. И почти 46% этих расходов – на продукты. Больше всего – на мясо, хлеб, молоко и яйца. Еще около 180 гривен идет на алкоголь и табак.

      Интересно! На что украинцы больше всего тратят денег с банковских карт

      Журналисты 24 канала спросили у киевлян, сколько денег они тратят на еду.

      "Больше всего тратится на фрукты, у меня дети и хочется, чтобы они получали витамины", – сказала жительница столицы.

      Больше своего дохода на еду тратим. Такой доход как у меня – 4000 гривен – это почти все. Раз месяц покупаем мясо,
      – рассказали супруги.

      "Считаю, что где-то 30%, а то и возможно отложить немного на путешествия", – отметила киевлянка.

      Киевляне ответили, сколько тратят на еду: смотрите видео

      Можно ли сократить такие расходы

      Связь между тем, сколько семьи тратят на еду и уровнем экономического развития страны, немецкий экономист Энгель установил еще в XIX веке. Мол, чем больше доля этих расходов, тем беднее страна. Украинцы со своими 46% "проеданием" – нация, которая только начала свой путь к экономическому росту.

      Когда мы будем получать больше денег, потому что будем продуктивнее работать, будут лучше у нас технологии, будет быстрее расти ВВП, будут инвестиции, тогда мы сможем меньше тратить на еду и больше на вещи, которые считаем нужными,
      – пояснил экономист Центра экономических стратегий Валерий Литвинов.

      Новое правительство обещает, что в следующие пять лет уровень ВВП возрастет на 40%. Реальна ли такая цифра – судить не беремся, однако, как говорят экономисты, тогда и доходы украинцев вырастут. Они будут тратить на еду значительно меньше – около 40% денег, которые готовы тратить в месяц. Более того, смогут наконец экономить. Главное – мы на правильном пути, так как имеем лучшие показатели по сравнению с 2013 годом.

      К слову: Радость будет короткой, – Фурса сказал, что может обвалить рост экономики в Украине

      "На еду мы стали тратить чуть меньше, на коммуналку – почти вдвое больше. По этим показателям мы приближаемся к Германии", – отметил Литвинов.

      На что еще тратят деньги украинцы

      По данным Госстата, более 31% доходов, которые украинцы не откладывают, а тратят, идут на непродовольственные товары и услуги:

      – за коммуналку в среднем отдают около 1,9 тысячи гривен;
      – на здравоохранение чуть более 400 гривен;
      – на транспорт – более 3,5 сотни гривен;
      – на отдых остается не много – около 140 гривен.

      витрати українців
      Где больше всего тратят украинцы / Инфографика 24 канала

      Однако оптимизма украинцы не теряют. Если верить экономистам, учатся экономить. Например, подавляющее большинство украинцев отдыхает внутри страны и готовит дома.

      Сколько зарабатывают украинцы: смотрите инфографику 24 канала

      зарплата українців

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Статистика Деньги Финансы
      Источник: 24 канал
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