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На Донбассе двое украинских защитников погибли, 9 – ранены, – ООС

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На Донбассе двое украинских защитников погибли, 9 – ранены
На Донбассе двое украинских защитников погибли, 9 – ранены / dpchas

За прошедшие сутки, 21 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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"На Луганском направлении враг активизировался в районе населенного пункта Троицкое. На Донецком направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Зайцево, Луганское, Новолуганское, Майорск, Шумы, Железное, Южное, Новгородское, Авдеевка, Марьинка, Новогнатовка. Не прекращаются боевые действия на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Чермалык, Водяное и Широкино", – сообщают в штабе.

На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска, пренебрегая Минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права, 53 раза нарушали режим прекращения огня, из них 30 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы, – говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ не позволяя оккупантам вытеснить наших защитников с выгодных оборонительных позиций.

На протяжении вчерашних суток, противник активными наступательными действиями пытался вытеснить наших воинов из освобожденного Южного, который атаковал с трех направлений. При этом сеял панику среди мирных жителей Горловки и вел огонь непосредственно по городу Торецк.

Во время боевых действий 2-е наших защитников погибли и 9 были ранены. Сейчас всех раненых эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.
По данным разведки, уничтожено 15 и ранено 13 боевиков из состава российско-террористических войск.
За текущие сутки, 22 мая, потерь нет.

По данным Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня, противник вчера вечером выпустил 13 мин по населенному пункту Зайцево.

 

Теги: Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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