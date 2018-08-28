На Донбассе возобновил работу пропускной пункт "Майорское"

Контрольный пропускной пункт "Майорское" после обстрела боевиками – возобновил свою работу. В 6 часов утра начал работать в штатном режиме.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Пункт пропуска "Майорское" не работал с 23 августа. Накануне Дня Независимости боевики, подвергая опасности гражданское население, обстреляли из снайперских винтовок пропускной пункт.

Контрольный пропускной пункт "Майорское":

Чудом никто не пострадал. Из-за обострения ситуации командование Операции объединенных сил приняло решение временно прекратить движение через "Майорское" в рамках дорожного коридора "Горловка – Бахмут".

Видео комментария пресс-секратаря Краматорского пограничного отряда Игоря Заруднева