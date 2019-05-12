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      На дорогах Украины станет больше радаров TruCam

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      Радар TruCam
      Радар TruCam / Фото из открытых источников

      Уже с понедельника, 13 мая, для измерения скорости движения патрульные будут использовать 100 приборов TruCAM.

      Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что до 75 радаров, которые уже используют на дорогах, будет добавлено еще 25. Их будут использовать на участках с повышенной аварийностью, где их причиной является преимущественно именно превышение разрешенной скорости.

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      На сайте МВД отмечается, что в местах измерения скорости будут стоять предупреждающие знаки и служебные автомобили с включенными проблесковыми маячками.

      Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель – не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушение, снизить скорость,
      – отметил Билошицкий.

      Он также добавил, что водителям "остается только одно – следить за знаками и не нарушать. И помнить, что скорость убивает".

      Карта расположения устройств TruCAM // mvs.gov.ua

      blog_ava
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      Теги: Полиция Новости Украины Министерство внутренних дел Дороги
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