На Харьковщине 10 человек сбежали из самоизоляции: их разыскивают

В Харьковской области разыскивают 10 человек, недавно вернувшихся из-за границы и не прошедших самоизоляцию. Четверо из них контактировали с инфицированным коронавирусом.

Главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Ляхота заявила, что полиция помогает разыскать нарушителей, сообщает UA.Харкив.

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В общем пока 211 человек на Харьковщине подлежат оформлению информационных согласий. Все они должны соблюсти 14-дневный карантин.

По словам врача, были случаи, когда люди указывали несуществующие номера.

Есть случаи, когда была указан адрес, а квартира продана 5 лет назад, где фактически проживает этот человек, который должен был быть на самоизоляции, мы не знаем,

– пояснила Ляхота.

10 нарушителям грозит 17 – 34 тысячи гривен штрафа.

Правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля. За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность. По состоянию на 26 марта Минздрав подтвердил 156 случаев заражения коронавирусом.



Какая ответственность предусмотрена в Украине за нарушение карантина / Инфографика 24 канала