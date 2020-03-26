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      На Харьковщине 10 человек сбежали из самоизоляции: их разыскивают

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      В Харьковской области разыскивают 10 человек, недавно вернувшихся из-за границы и не прошедших самоизоляцию. Четверо из них контактировали с инфицированным коронавирусом.

      Главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Ляхота заявила, что полиция помогает разыскать нарушителей, сообщает UA.Харкив.

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      В общем пока 211 человек на Харьковщине подлежат оформлению информационных согласий. Все они должны соблюсти 14-дневный карантин.

      По словам врача, были случаи, когда люди указывали несуществующие номера.

      Есть случаи, когда была указан адрес, а квартира продана 5 лет назад, где фактически проживает этот человек, который должен был быть на самоизоляции, мы не знаем,
      – пояснила Ляхота.

      10 нарушителям грозит 17 – 34 тысячи гривен штрафа.

      Правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля. За нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность. По состоянию на 26 марта Минздрав подтвердил 156 случаев заражения коронавирусом.

      кримінальна відповідальність рада карантин коронавірус україна штрафи
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Штрафы Криминальные новости Полиция Новости Харькова
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