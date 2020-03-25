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      Больных коронавирусом украинцев будут принудительно госпитализировать

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      Полиция обеспечит принудительную госпитализацию инфицированных коронавирусом украинцев, которые отказываются от соблюдения изоляции и лечения.

      Соответствующее решение приняла Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе МВД.

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      Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что больных будут госпитализировать по решению Главного санитарного врача.

      Последние дни были несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегал из больницы, полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации,
      – добавил Аваков.

      Министр напомнил, что режим чрезвычайной ситуации не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения.

      Режим чрезвычайной ситуации запрещает массовые передвижения по улицам, собрания больших групп людей, а граждане обязаны носить маски.

      "Чрезвычайная ситуация демонстрирует нам, что мы имеем быстрое распространение вируса по всей стране. Сейчас мы имеем динамику, которая позволяет держать ситуацию под контролем", – подытожил Арсен Аваков.

      Правительство продлило карантин до 24 апреля и ввело режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. По состоянию на вечер 25 марта известно о 130 зараженных коронавирусом украинцах.

      заборона карантин україна коронавірус

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус Covid-19 Арсен Аваков Чрезвычайное происшествие Полиция Министерство внутренних дел
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