Больных коронавирусом украинцев будут принудительно госпитализировать

Полиция обеспечит принудительную госпитализацию инфицированных коронавирусом украинцев, которые отказываются от соблюдения изоляции и лечения.

Соответствующее решение приняла Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе МВД.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что больных будут госпитализировать по решению Главного санитарного врача.

Последние дни были несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегал из больницы, полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации,

– добавил Аваков.

Министр напомнил, что режим чрезвычайной ситуации не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения.

Режим чрезвычайной ситуации запрещает массовые передвижения по улицам, собрания больших групп людей, а граждане обязаны носить маски.

"Чрезвычайная ситуация демонстрирует нам, что мы имеем быстрое распространение вируса по всей стране. Сейчас мы имеем динамику, которая позволяет держать ситуацию под контролем", – подытожил Арсен Аваков.

Правительство продлило карантин до 24 апреля и ввело режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. По состоянию на вечер 25 марта известно о 130 зараженных коронавирусом украинцах.