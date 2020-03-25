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      Хворих на коронавірус українців примусово госпіталізуватимуть

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      Хворих на коронавірус примусово госпіталізуватимуть / 24 канал

      Поліція забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих на коронавірус українців, які відмовляються від дотримання ізоляції та лікування.

      Відповідне рішення прийняла Комісії з надзвичайних ситуацій, повідомили у пресслужбі МВС.

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      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що хворих будуть госпіталізувати за рішенням Головного санітарного лікаря.

      Останніми днями були декілька випадків, коли людина отримувала позитивний результат і втікала з лікарні, поліцейські були змушені його шукати. Також були випадки, коли люди відмовлялися від госпіталізації,
      – додав Аваков.

      Міністр нагадав, що режим надзвичайної ситуації не зупиняє конституційні права громадян, але накладає певні обмеження.

      Режим надзвичайної ситуації забороняє масові пересування по вулицям, зібрання великих груп людей, а громадяни зобов’язані носити маски.

      "Надзвичайна ситуація демонструє нам, що ми маємо швидке розповсюдження вірусу по всій країні. Наразі ми маємо динаміку, яка дозволяє тримати ситуацію під контролем", – підсумував Арсен Аваков.

      Уряд продовжив карантин до 24 квітня та ввів режим надзвичайної ситуації по всій Україні. Станом на вечір 25 березня відомо про 130 заражених коронавірусом українців.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Арсен Аваков Надзвичайні ситуації Поліція Міністерство внутрішніх справ
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