Хворих на коронавірус українців примусово госпіталізуватимуть

Поліція забезпечить примусову госпіталізацію інфікованих на коронавірус українців, які відмовляються від дотримання ізоляції та лікування.

Відповідне рішення прийняла Комісії з надзвичайних ситуацій, повідомили у пресслужбі МВС.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що хворих будуть госпіталізувати за рішенням Головного санітарного лікаря.

Останніми днями були декілька випадків, коли людина отримувала позитивний результат і втікала з лікарні, поліцейські були змушені його шукати. Також були випадки, коли люди відмовлялися від госпіталізації,

– додав Аваков.

Міністр нагадав, що режим надзвичайної ситуації не зупиняє конституційні права громадян, але накладає певні обмеження.

Режим надзвичайної ситуації забороняє масові пересування по вулицям, зібрання великих груп людей, а громадяни зобов’язані носити маски.

"Надзвичайна ситуація демонструє нам, що ми маємо швидке розповсюдження вірусу по всій країні. Наразі ми маємо динаміку, яка дозволяє тримати ситуацію під контролем", – підсумував Арсен Аваков.

Уряд продовжив карантин до 24 квітня та ввів режим надзвичайної ситуації по всій Україні. Станом на вечір 25 березня відомо про 130 заражених коронавірусом українців.