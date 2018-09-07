12:01
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

На Херсонщине отдыхающие потерялись на пляже: их разыскивали 8 часов

284 Читати новину українською
На пляже в Железном Порту потерялись отдыхающие
На пляже в Железном Порту потерялись отдыхающие / Фото из открытых источников

Более 8 часов двоих отдыхающих из Винницкой области разыскивали в курортном Железном Порту и его окрестностях. Нашли в другом курортном поселке Лазурном. Заблудшие в своих поисках прошли более 20 километров.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

Читайте также: В Киеве мужчина устроил стрельбу в троллейбусе: фото 18+

Две семьи из Винницкой области отдыхали в Железном Порту. 5 сентября в 10:00 8-летний мальчик из одной семьи и 29-летний мужчина из другой семьи (он имеет психические отклонения) пошли на пляж. Примерно в 15:00 родители забили тревогу, потому что домой ребенок и мужчина не вернулись, их мобильные телефоны были отключены, а самостоятельные поиски родителей на пляже не увенчались успехом,
– говорится в сообщении.

Полицейские сразу же бросились на поиск пропавших: проверяли развлекательные заведения, игротеки, опрашивали работников киосков, магазинов, но никто не видел пропавших. Также сотрудники полиции обратились к мобильному оператору с просьбой разослать смс-сообщения о пропавших мальчике и мужчине.

Мальчика и мужчину нашли поздно вечером в 23:00 совсем не в том районе, где они пропали, а в поселке Лазурное Скадовского района. Удалось это сделать благодаря неравнодушию водителя автомобиля, который на дороге в Лазурном заметил мужчину с маленьким мальчиком и предложил их подвезти. Когда пассажиры сказали, что им нужно в Железный Порт, водитель понял, что они потерялись и отвез усталых путешественников на полицейскую станцию "Лазурное".

Мужчина и мальчик, потерявшись, прошли больше 20 километров. Как объяснил 8-летний мальчик, он со взрослым другом сначала гулял по пляжу, а потом они потерялись. Он не знал, как вернуться домой, потому шел следом за своим товарищем.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Херсона Полиция
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рош Ха-Шана, или Еврейский новый год и другие традиции иудеев в Украине
сегодня, 11:15 Рош Ха-Шана, или Еврейский новый год и другие традиции иудеев в Украине
Ірина Полицька 4081
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сегодня, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
6 сентября, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Ryanair запустит 7 новых рейсов между Украиной и Польшей
сегодня, 10:05 Ryanair запустит 7 новых рейсов между Украиной и Польшей
Мелания Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже
6 сентября, 23:26 Мелания Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Главные новости 15 июня: к Сенцову не пустили Денисову, арест Манафорта, конфуз с Тимошенко
 16 июня , 09:01
Кабаре-бордель прикрыли в самом центре Киева
 30 сентября 2015 , 23:29
У "Лестера" есть два козыря для трансфера лидера "Динамо"
 3 июля 2016 , 11:37
Роналду обвиняют в неуплате 8 миллионов евро – посадят ли Криштиану
 25 мая 2017 , 13:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук