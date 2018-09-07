На Херсонщине отдыхающие потерялись на пляже: их разыскивали 8 часов

Более 8 часов двоих отдыхающих из Винницкой области разыскивали в курортном Железном Порту и его окрестностях. Нашли в другом курортном поселке Лазурном. Заблудшие в своих поисках прошли более 20 километров.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

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Две семьи из Винницкой области отдыхали в Железном Порту. 5 сентября в 10:00 8-летний мальчик из одной семьи и 29-летний мужчина из другой семьи (он имеет психические отклонения) пошли на пляж. Примерно в 15:00 родители забили тревогу, потому что домой ребенок и мужчина не вернулись, их мобильные телефоны были отключены, а самостоятельные поиски родителей на пляже не увенчались успехом,

– говорится в сообщении.

Полицейские сразу же бросились на поиск пропавших: проверяли развлекательные заведения, игротеки, опрашивали работников киосков, магазинов, но никто не видел пропавших. Также сотрудники полиции обратились к мобильному оператору с просьбой разослать смс-сообщения о пропавших мальчике и мужчине.

Мальчика и мужчину нашли поздно вечером в 23:00 совсем не в том районе, где они пропали, а в поселке Лазурное Скадовского района. Удалось это сделать благодаря неравнодушию водителя автомобиля, который на дороге в Лазурном заметил мужчину с маленьким мальчиком и предложил их подвезти. Когда пассажиры сказали, что им нужно в Железный Порт, водитель понял, что они потерялись и отвез усталых путешественников на полицейскую станцию "Лазурное".

Мужчина и мальчик, потерявшись, прошли больше 20 километров. Как объяснил 8-летний мальчик, он со взрослым другом сначала гулял по пляжу, а потом они потерялись. Он не знал, как вернуться домой, потому шел следом за своим товарищем.