На этом можно заработать, – Гетманцев о всеобщем декларировании доходов

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что всеобщее декларирование – это финансово выгодное нововведение, которое ждет украинцев.

В интервью в программе "Вот оно как" он заявил, что власти не планируют внедрять всеобщее декларирование со следующего 2020 года. А намерено завершить им налоговую реформу.

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Он пояснил, что будет означать всеобщее декларирование для украинцев: "В нашей концепции – это посемейное декларирование, когда вы можете задекларировать всю свою семью в одной декларации, свой совокупный налогооблагаемый доход и свои так называемые "вычитания", которые идут на ваших иждивенцев или, например, на детей, все льготы, которые вы имеете на семью в целом. Таким образом вы уменьшаете уровень своего налогообложения".

Общее декларирование – это финансово выгоднее, чем то состояние, в котором мы находимся сейчас. Вы знаете, сколько вы налогов заплатили за прошлый месяц? Это сложно посчитать. Люди не чувствуют ту сумму, которую они платят государству и это очень плохо,

– отметил Гетманцев.

По его словам, если бы украинцы заполняли декларацию и использовали все те возможности, которые даже сейчас дает закон, то понимали бы, что платят меньше и это на самом деле очень большие средства, которые они могут сэкономить.

Этот процесс превращался из неприятного в приятный, потому что оформляя декларацию, экономите на деньгах, которые платите государству. На этом можно заработать деньги бесспорно,

– пояснил нардеп.

Как это будет работать?

Контролирующий орган должен предоставить гражданину проект декларации в электронной форме. Если он со всем согласен, то подтверждает этот документ. Если не согласен, потому что есть, например, дополнительные доходы, права на льготы, то нужно их там указать, тогда уменьшается налогооблагаемая сумма. После этого гражданину показывается сумма, которую государство вернуть, и если все верно – он подтверждает свою декларацию.

Что получает от этого государство?

Нардеп сказал, что от самого общего декларирования государство не получает ничего.

"Государство даже может получить меньше налогов, но мы должны исходить не из этого. Государство должно обеспечить справедливость налогообложения, а это тогда, когда мы платим с вами налог не с дохода, а чистого дохода, то есть с разницы между вашими расходами и доходами. Чистый доход достигается увеличением различных вычитаний", – добавил он.

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