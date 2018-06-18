На Киевщине парень подорвался, когда демонстрировал взрывчатку в прямом эфире

На Киевщине двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона осуществляли онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей – демонстрировали взрывоопасные предметы. В результате неосторожного обращения с ним произошел взрыв. Один из мужчин получил тяжелые травмы.

Как рассказывают в полиции, во время онлайн-трансляции мужчины демонстрировали гранату "РГД-5", тротиловую шашку и детонатор.

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Взрыв произошел в квартире потерпевшего. Об указанном происшествии полицейским сообщил сотрудник Васильковской центральной районной больницы, который оказывал неотложную медицинскую помощь парню.

25-летний житель села Большая Солтановка Васильковского района получил тяжелые травмы: рваная рана и ампутация предплечья левой руки. Сейчас полицейские устанавливают, откуда у молодого человека такой арсенал боеприпасов,

– отмечают правоохранители.

Из подвального помещения в доме, где произошел взрыв, полицейские изъяли более сотни разнокалиберных патронов к огнестрельному оружию.

Сейчас проводится комплекс следственных действий. Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.