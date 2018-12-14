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      На Киевщине взрыв газа разрушил 3 этажа в жилом доме: фото

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      На Киевщине взрыв газа разрушил 3 этажа в жилом доме
      На Киевщине взрыв газа разрушил 3 этажа в жилом доме / dsns.gov.ua

      В пятницу, 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Сейчас количество пострадавших выясняют.

      Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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      Известно, что на Киевщине, около 09:20 в городе Фастов по улице Садовая, 10, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Более того, в результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей.

      київщина вибух газу будинок
      На Киевщине произошел взрыв газа в жилом доме//Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

      Пока жильцов эвакуируют, а на месте работают подразделения ГСЧС.

      вибух газу київщина житловий будинок

      На месте происшествия работает ГСЧС//Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям​

      житловий будинок київщина вибух газу
      Пока о пострадавших ничего не известно//Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

      Теги: Новости Украины Новости Киева Взрыв ГСЧС
      Источник: 24 канал
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