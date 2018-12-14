На Киевщине взрыв газа разрушил 3 этажа в жилом доме: фото

В пятницу, 14 декабря в Фастове Киевской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Сейчас количество пострадавших выясняют.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Известно, что на Киевщине, около 09:20 в городе Фастов по улице Садовая, 10, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Более того, в результате взрыва произошло разрушение третьего, четвертого и пятого этажей.



На Киевщине произошел взрыв газа в жилом доме//Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Пока жильцов эвакуируют, а на месте работают подразделения ГСЧС.

На месте происшествия работает ГСЧС//Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям​