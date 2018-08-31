На Кобзона готовилось покушение: СМИ вспомнили давний взрыв в Москве

На советского и российского певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона почти 20 лет назад готовилось покушение. Тогда в московской гостинице "Интурист" рядом с Кремлем, где находился офис артиста, прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Дни.ру".

24 канал сообщал, что 30 августа на 81 году жизни от прогрессирующего онкологического заболевания умер Иосиф Кобзон. Артиста похоронят 2 сентября в Москве на Востряковском кладбище.

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Рабочее место певца было специально отдельно от других помещений дверями из пуленепробиваемого стекла. Более того, у лифта постоянно дежурили 2 охранника. Тем не менее, 25 апреля 1999 года на 20-м этаже здания прогремел мощный взрыв. В результате этого была разрушена часть внешней стены отеля. Начался пожар,

– говорится в материале издания.

Найти организаторов преступления так и не удалось. При этом в ФСБ Москвы тогда сразу исключили версию о теракте.

"Осуществлена ​​попытка покушения на конкретных лиц, преступники уже предупреждали", – рассказывали контрразведчики.

Согласно информации следствия, злоумышленники рассчитывали, что Кобзон будет находиться в офисах, а пятикилограммовая тротиловая бомба разнесет весь этаж.

Но они просчитались. Жизнь Кобзона спасла случайность. Певец, хотя и планировал в тот день побывать в "Интуристе", где-то задержался,

– говорится в статье.

Существует несколько версий о том, кто и для чего совершил покушение на Кобзона почти 20 лет назад. Согласно одной из версии, "Интурист" был лакомым кусочком в криминальных кругах, которые тогда делили сферы влияния.

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Кобзон при жизни высказывал предположение, что это было запугиванием со стороны чеченского боевика Шамиля Басаева, с которым певец находился в сложных отношениях.

"А потом это все стихло. Через 10 лет мне сообщили, что якобы нашли (исполнителей покушения) и приглашают меня, чтобы я там давал какие-то показания", – рассказал артист.

Отметим, что Кобзон отказался участвовать в расследовании покушения на него, аргументируя это тем, что с момента инцидента прошло слишком много времени.