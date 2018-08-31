10:34
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Кобзона готовилось покушение: СМИ вспомнили давний взрыв в Москве

318 Читати новину українською
Попытка покушения на Иосифа Кобзона была совершена 20 лет назад
Попытка покушения на Иосифа Кобзона была совершена 20 лет назад / Фото из открытых источников

На советского и российского певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона почти 20 лет назад готовилось покушение. Тогда в московской гостинице "Интурист" рядом с Кремлем, где находился офис артиста, прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Дни.ру".

24 канал сообщал, что 30 августа на 81 году жизни от прогрессирующего онкологического заболевания умер Иосиф Кобзон. Артиста похоронят 2 сентября в Москве на Востряковском кладбище.

Читайте также: Умер Кобзон: какое элитное состояние оставил своей семье певец

Рабочее место певца было специально отдельно от других помещений дверями из пуленепробиваемого стекла. Более того, у лифта постоянно дежурили 2 охранника. Тем не менее, 25 апреля 1999 года на 20-м этаже здания прогремел мощный взрыв. В результате этого была разрушена часть внешней стены отеля. Начался пожар,
– говорится в материале издания.

Найти организаторов преступления так и не удалось. При этом в ФСБ Москвы тогда сразу исключили версию о теракте.

"Осуществлена ​​попытка покушения на конкретных лиц, преступники уже предупреждали", – рассказывали контрразведчики.

Согласно информации следствия, злоумышленники рассчитывали, что Кобзон будет находиться в офисах, а пятикилограммовая тротиловая бомба разнесет весь этаж.

Но они просчитались. Жизнь Кобзона спасла случайность. Певец, хотя и планировал в тот день побывать в "Интуристе", где-то задержался,
– говорится в статье.

Существует несколько версий о том, кто и для чего совершил покушение на Кобзона почти 20 лет назад. Согласно одной из версии, "Интурист" был лакомым кусочком в криминальных кругах, которые тогда делили сферы влияния.

Читайте также: Умер Иосиф Кобзон: биография и личная жизнь певца

Кобзон при жизни высказывал предположение, что это было запугиванием со стороны чеченского боевика Шамиля Басаева, с которым певец находился в сложных отношениях.

"А потом это все стихло. Через 10 лет мне сообщили, что якобы нашли (исполнителей покушения) и приглашают меня, чтобы я там давал какие-то показания", – рассказал артист.

Отметим, что Кобзон отказался участвовать в расследовании покушения на него, аргументируя это тем, что с момента инцидента прошло слишком много времени.

Теги: Криминальные новости Новости России Расследования Москва Потери Умер Иосиф Кобзон
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Северная Корея готовится запускать баллистические ракеты
 21 августа 2015 , 13:52
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук