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На Луганщине затопило дороги и мосты: фото паводка

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Паводок на Луганщине 2018
Паводок на Луганщине 2018 / Служба автомобильных дорог в Луганской области

На Луганщине из-за паводка водой подтопило некоторые мосты и дороги местного значения. Самой сложной является ситуация на севере области.

Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Там уточнили, что из-за резкого потепления вода вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила несколько низководных мостов на автодорогах Луганщины. Это затруднило сообщение между населенными пунктами области.

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Кроме того, на реке Северский Донец в районе Томашевского моста ежесуточно прибывает 50-60 сантиметров воды.

В то же время на некоторых реках в Новопсковском, Беловодском, Сватовском, Старобельском районах вода понемногу идет на спад.

Сложной остается ситуация на реках Айдар, Деркул, Евсуг. Из-за того, что Северский Донец протекает и в Белгородской области России, где еще не начал таять снег, прогнозы относительно прекращения паводка делать рано.

Теги: Новости Украины Новости Луганска Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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