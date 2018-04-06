На Луганщине затопило дороги и мосты: фото паводка

На Луганщине из-за паводка водой подтопило некоторые мосты и дороги местного значения. Самой сложной является ситуация на севере области.

Об этом в Facebook сообщила Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Там уточнили, что из-за резкого потепления вода вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила несколько низководных мостов на автодорогах Луганщины. Это затруднило сообщение между населенными пунктами области.

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Кроме того, на реке Северский Донец в районе Томашевского моста ежесуточно прибывает 50-60 сантиметров воды.

В то же время на некоторых реках в Новопсковском, Беловодском, Сватовском, Старобельском районах вода понемногу идет на спад.

Сложной остается ситуация на реках Айдар, Деркул, Евсуг. Из-за того, что Северский Донец протекает и в Белгородской области России, где еще не начал таять снег, прогнозы относительно прекращения паводка делать рано.