На Львовщине еще три прихода Московского патриархата присоединились к ПЦУ

На Львовщине еще три прихода Украинской православной церкви Московского патриархата присоединились к поместной Православной церкви Украины.

Об этом сообщает сайт "Духовное величие Львова".

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Так, о переходе трех львовских общин в Православную церковь Украины стало известно 24 декабря. Соответствующее решение приняли приходы из сел Пищаны и Верчаны, что в Стрыйском районе Львовской области, а также города Угнив Сокальского района.

Поздравляем общины с таким шагом и просим о молитве за них, а также за общины, что перед выбором!

– говорится в сообщении.

К слову, ранее приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква в Львовской области присоединилась к Православной церкви Украины. Соответственное решение приняли во время Приходского совета во главе с настоятелем храма.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.