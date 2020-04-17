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      На Львовщине устроили крестный ход для выноса плащаницы: полиция открыла дело

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      Полиция сразу отреагировала на инцидент / 24 канал

      Жители Самбора устроили крестный ход для выноса плащаницы накануне Пасхи. Полиция открыла уголовное дело.

      В процессии приняли участие больше 10 человек, сообщили в пресс-службе полиции. Все они не соблюдали социальную дистанцию, и часть из людей были без защитных масок.

      Не только на Львовщине В Мариуполе несмотря на карантин сотни людей штурмовали магазин, который обещал скидки: фото, видео

      Что такое плащаница? Плащаница – плат большого размера с изображением отпечатка Иисуса Христа. Плащаницу Иисуса Христа выносят на середину храма во время богослужения в пятницу и субботу накануне Пасхи.

      Следователи открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

      Еще на четырех человек полицейские составили протоколы за нарушение карантина.

      Заметим, что Кабмин усилил карантин из-за коронавируса. В частности, запрещено перемещаться группой лиц в более чем 2 человека. Штраф – от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

      Кроме того, УГКЦ и ПЦУ призвали соблюдать правила карантина и позволили провести Пасху дома, посмотрев литургию в онлайн-трансляции.

      Что известно о коронавирусе на Львовщине

      • По состоянию на 17 апреля на Львовщине подтвердили 203 случая заболевания коронавирусом.
      • С начала эпидемии во Львове от осложнений COVID-19 умерли 8 человек, еще 11 пациентов выздоровели.
      • Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома.
      • Во Львове усилили карантинные меры: все торговые заведения, которые не имеют стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.


      Ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020 Пасха Религия Коронавирус в Украине Штрафы Полиция Криминальные новости Новости Львова
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