На Львовщине устроили крестный ход для выноса плащаницы: полиция открыла дело
Жители Самбора устроили крестный ход для выноса плащаницы накануне Пасхи. Полиция открыла уголовное дело.
В процессии приняли участие больше 10 человек, сообщили в пресс-службе полиции. Все они не соблюдали социальную дистанцию, и часть из людей были без защитных масок.
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Что такое плащаница? Плащаница – плат большого размера с изображением отпечатка Иисуса Христа. Плащаницу Иисуса Христа выносят на середину храма во время богослужения в пятницу и субботу накануне Пасхи.
Следователи открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
Еще на четырех человек полицейские составили протоколы за нарушение карантина.
Заметим, что Кабмин усилил карантин из-за коронавируса. В частности, запрещено перемещаться группой лиц в более чем 2 человека. Штраф – от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
Кроме того, УГКЦ и ПЦУ призвали соблюдать правила карантина и позволили провести Пасху дома, посмотрев литургию в онлайн-трансляции.
Что известно о коронавирусе на Львовщине
- По состоянию на 17 апреля на Львовщине подтвердили 203 случая заболевания коронавирусом.
- С начала эпидемии во Львове от осложнений COVID-19 умерли 8 человек, еще 11 пациентов выздоровели.
- Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома.
- Во Львове усилили карантинные меры: все торговые заведения, которые не имеют стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.
Ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала
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