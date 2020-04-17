На Львовщине устроили крестный ход для выноса плащаницы: полиция открыла дело

Жители Самбора устроили крестный ход для выноса плащаницы накануне Пасхи. Полиция открыла уголовное дело.

В процессии приняли участие больше 10 человек, сообщили в пресс-службе полиции. Все они не соблюдали социальную дистанцию, и часть из людей были без защитных масок.

Не только на Львовщине В Мариуполе несмотря на карантин сотни людей штурмовали магазин, который обещал скидки: фото, видео

Что такое плащаница? Плащаница – плат большого размера с изображением отпечатка Иисуса Христа. Плащаницу Иисуса Христа выносят на середину храма во время богослужения в пятницу и субботу накануне Пасхи.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Еще на четырех человек полицейские составили протоколы за нарушение карантина.

Заметим, что Кабмин усилил карантин из-за коронавируса. В частности, запрещено перемещаться группой лиц в более чем 2 человека. Штраф – от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.



Кроме того, УГКЦ и ПЦУ призвали соблюдать правила карантина и позволили провести Пасху дома, посмотрев литургию в онлайн-трансляции.

Что известно о коронавирусе на Львовщине

По состоянию на 17 апреля на Львовщине подтвердили 203 случая заболевания коронавирусом.

С начала эпидемии во Львове от осложнений COVID-19 умерли 8 человек, еще 11 пациентов выздоровели.

Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома.

Во Львове усилили карантинные меры: все торговые заведения, которые не имеют стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.



Ответственность за нарушение карантина в Украине / Инфографика 24 канала