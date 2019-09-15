На Львовщине в одной школе учатся несколько близнецов и двойняшек: фото

Четыре пары близнецов, четыре – двойняшек и одна тройня – такая богатая школьная семья на Львовщине в Трускавецкой гимназии №2. Такого количества близнецов, двойняшек и тройняшек нет ни в одном местном учебном заведении.

Лида и Лиля – третьеклассницы, которые из всех близнецов в этой школе наиболее похожи друг на друга. Но только на первый взгляд, потому что у них есть несколько отличий.

Читайте также: Приоритеты новой команды МОН: школьная реформа для всех и финансирование вузов по-новому

"Мы отличаемся ростом. Я выше ростом, но Лида старше на полтора часа. Также мы пишем по-разному: одна правой рукой, а другая – левой", – рассказывают близнецы.



Близняшки Лида и Лиля

Наряду с девочками в их 3-а, еще пара близнецов и двойняшек. На похожих школьников этот класс самый богатый в школе.

Несмотря на свою почти идентичность, дети еще хитрить не научились, говорит классная руководительница. В этой же гимназии есть близнецы и двойняшки практически в каждом с первого по пятый класс.



Близнецы и двойняшки в школе на Львовщине

Учебное заведение стало здешним рекордсменом. Свой символический рекорд школа фиксировать не планирует, а вот близняшек на учебу ждет и в следующем году.