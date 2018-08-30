00:25
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 15°C
  • воскресенье
    31°C 16°C
  • понедельник
    31°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Львовщине задержали злоумышленников с "контрабандой на крыльях"

72 Читати новину українською
На границе с Польшей задержали контрабандистов
На границе с Польшей задержали контрабандистов / Госпогранслужба

На украино-польской границе задержали преступников, которые переправляли нелегальные товары между странами дельтапланом.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Читайте также: Дипломат из России, которому запрещен въезд, пытался попасть в Украину

Именно в небе его и заметили польские пограничники, а уже украинские правоохранители схватили нарушителей в селе Лютовиска на Львовщине.

Как оказалось, за аналогичное нарушение их уже задерживали полгода назад, дельтаплан тогда изъяли. Но впоследствии, по решению суда, вернули.

Группа реагирования задержала четырех человек на двух транспортных средствах иностранной регистрации. В прицепе одной машины был малый летательный аппарат типа "паротрайк",
– отметили в сообщении.

Сейчас проводят следственные действия.

 

Теги: Новости Украины контрабанда Госпогранслужба
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 30 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 30 августа: Смерть Кобзона, спор Порошенко и Путина в 2015-м
30 августа, 22:18 Главные новости 30 августа: Смерть Кобзона, спор Порошенко и Путина в 2015-м
Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
30 августа, 22:00 Справжній геноцид: жителі окупованого Армянська повільно помиратимуть
Олексій Чибісов
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
30 августа, 21:05 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
Под Львовом отгремел Zaxidfest – праздник, который всегда с тобой
30 августа, 20:00 Под Львовом отгремел Zaxidfest – праздник, который всегда с тобой
От Запада до Востока: какие угрозы несут очередные военные учения России
30 августа, 19:01 От Запада до Востока: какие угрозы несут очередные военные учения России
Інна Жолобович
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Идея Путина уже мертва, - Пионтковский о референдуме на Донбассе
 23 июля , 13:25
Судьба детей-маугли со Львова складывается по-разному
 22 сентября 2015 , 22:56
Месси установил один из крупнейших рекордов в истории футбола быстрее, чем Роналду
 24 ноября 2016 , 09:36
Шевченко определился с составом Украина на игру с Хорватией на 95%
 24 марта 2017 , 14:37
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук