На Львовщине задержали злоумышленников с "контрабандой на крыльях"
На украино-польской границе задержали преступников, которые переправляли нелегальные товары между странами дельтапланом.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
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Именно в небе его и заметили польские пограничники, а уже украинские правоохранители схватили нарушителей в селе Лютовиска на Львовщине.
Как оказалось, за аналогичное нарушение их уже задерживали полгода назад, дельтаплан тогда изъяли. Но впоследствии, по решению суда, вернули.
Группа реагирования задержала четырех человек на двух транспортных средствах иностранной регистрации. В прицепе одной машины был малый летательный аппарат типа "паротрайк",
– отметили в сообщении.
Сейчас проводят следственные действия.
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