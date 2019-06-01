На Львовщине затопило городок: можно ли было предупредить катастрофу

Из-за сильных ливней в городе Ходоров Львовской области полностью затопило более полусотни приусадебных участков. В местном пруду вода перелилась через дамбу и отрезала одну из улиц от остального города.

Чтобы попасть с берега на берег, люди обращаются к спасателям.

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Местный житель Иван Слобода не терял чувства юмора, даже когда показывал 24 каналу последствия наводнения на своем дворе.

"Двадцать пять ульев. Все умерли пчелы. В среднем, если посчитать, то это 2 миллиона пчел. Жена несколько раз посмотрела на непогоду, не выдержала, я ее через окно вытащил и завез в больницу. У нее инсульт", – рассказал местный житель Иван Слобода.



Двор жителя Ходорова Ивана Слободы

И такая ситуация в каждом дворе на этой улице. Во время сильных дождей дамба не выдержала объемов воды.

После того, как прорвалась дамба, часть улицы стала островом и вовсе оторвана от остального мира. Спасатели выложили укрепления из более чем двухсот мешков с песком и начали раздавать питьевую воду людям.



Спасатели помогают людям справиться с непогодой

Было принято решение установить челночную переправу, и по желанию граждан, мы осуществляем переправу с одной стороны улицы на другую и это осуществляется круглосуточно,

– сказал спасатель Николай Коцюмбас.

Водная стихия была настолько сильна, что избежать подтопления было невозможно – заявил мэр Ходорова.

"Этой катастрофы что сейчас в Ходорове нельзя было избежать, потому что это естественный фактор, что такая интенсивность осадков у нас выпала", – отметил мэр Ходорова Олег Коцовский.



Фото непогоды Фото непогоды

И хотя уровень воды постепенно спадает, подтопленными в Ходорове остаются полсотни приусадебных участков, 2 жилых дома и 10 домохозяйств.