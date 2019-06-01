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      На Львовщине затопило городок: можно ли было предупредить катастрофу

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      Из-за сильных ливней в городе Ходоров Львовской области полностью затопило более полусотни приусадебных участков. В местном пруду вода перелилась через дамбу и отрезала одну из улиц от остального города.

      Чтобы попасть с берега на берег, люди обращаются к спасателям.

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      Местный житель Иван Слобода не терял чувства юмора, даже когда показывал 24 каналу последствия наводнения на своем дворе.

      "Двадцать пять ульев. Все умерли пчелы. В среднем, если посчитать, то это 2 миллиона пчел. Жена несколько раз посмотрела на непогоду, не выдержала, я ее через окно вытащил и завез в больницу. У нее инсульт", – рассказал местный житель Иван Слобода.

      негода в україні
      Двор жителя Ходорова Ивана Слободы

      И такая ситуация в каждом дворе на этой улице. Во время сильных дождей дамба не выдержала объемов воды.

      После того, как прорвалась дамба, часть улицы стала островом и вовсе оторвана от остального мира. Спасатели выложили укрепления из более чем двухсот мешков с песком и начали раздавать питьевую воду людям.


      Спасатели помогают людям справиться с непогодой

      Было принято решение установить челночную переправу, и по желанию граждан, мы осуществляем переправу с одной стороны улицы на другую и это осуществляется круглосуточно,
      – сказал спасатель Николай Коцюмбас.

      Водная стихия была настолько сильна, что избежать подтопления было невозможно – заявил мэр Ходорова.

      "Этой катастрофы что сейчас в Ходорове нельзя было избежать, потому что это естественный фактор, что такая интенсивность осадков у нас выпала", – отметил мэр Ходорова Олег Коцовский.

      И хотя уровень воды постепенно спадает, подтопленными в Ходорове остаются полсотни приусадебных участков, 2 жилых дома и 10 домохозяйств.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Львова Фотоновости
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