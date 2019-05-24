Зеленский издал указ о преодолении паводков в Западной Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по преодолению последствий непогоды на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Закарпатье и Ивано-Франковскую область четвертый день заливают сильные дожди, из-за чего уровень воды в реках резко поднялся и они вышли из берегов.

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Указ подписан для неотложных мер по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной стихийным бедствием, для защиты жизни и здоровья людей. Бедствие привело к разрушениям и повреждению жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи, причинило иной ущерб.

Смотрите видео с последствиями паводка на Закарпатье:

Теперь Кабинет министров должен безотлагательно обеспечить взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по преодолению последствий непогоды.

Правительству поручено решить вопросы финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для ликвидации последствий паводков и нормализации обстановки на пострадавших территориях.

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Смотрите видео паводка на Ивано-Франковщине:

Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской облгосадминистрациями должны организовать аварийно-спасательные, ремонтные, строительные работы для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.

Обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости. Осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и мерах, предпринимаемых для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности,

– говорится в указе.

Что касается погоды на Закарпатье и Прикарпатье, то 24 мая она не улучшится. На этих территориях в дальнейшем будут лить дожди и ожидаются грозы.