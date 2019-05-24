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      Зеленський видав указ про подолання паводків у Західній Україні

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      Зеленський видав указ про подолання наслідків негоди на Закарпатті та Прикарпатті
      Зеленський видав указ про подолання наслідків негоди на Закарпатті та Прикарпатті / Колаж 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків негоди на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.

      Закарпаття та Івано-Франківщину четвертий день заливають сильні дощі, через що рівень води у річках різко піднявся і вони вийшли з берегів.

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      Указ підписано для невідкладних заходів щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації, викликаної стихійним лихом, задля захисту життя і здоров'я людей. Лихо призвело до руйнувань і пошкодження житлових будинків, транспортної інфраструктури, систем енергозабезпечення, зв'язку, завдало іншої шкоди.

      Дивіться відео з наслідком паводку на Закарпатті:

      Тепер Кабінет міністрів повинен невідкладно забезпечити взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо подолання наслідків негоди.

      Уряду доручено вирішити питання щодо фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для ліквідації наслідків паводків та нормалізації обстановки на постраждалих територіях.

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      Дивіться відео паводку на Івано-Франківщині:

      Кабмін разом із Закарпатською та Івано-Франківською облдержадміністраціями повинні організувати аварійно-рятувальні, ремонтні, будівельні роботи для відновлення житлових будинків, транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, організувати проведення у повному обсязі протипаводкових робіт.

      Забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності. Здійснювати оперативне, повне інформування населення про обстановку на постраждалих територіях і заходи, що вживаються для подолання наслідків надзвичайної ситуації та нормалізації життєдіяльності,
      – мовиться в указі.

      Щодо подальшої погоди на Закарпатті та Прикарпатті, то 24 травня вона не покращиться. На цих територіях надалі литимуть дощі та очікуються грози.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Негода в Україні Погода Повінь в Україні Новини Закарпаття Новини Івано-Франківська Кабінет Міністрів України Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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