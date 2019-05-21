Україну атакувала негода: смерч, зірвані дахи і затоплені будинки

Негода наробила лиха в Україні, зокрема у Чернівецькій області вирував смерч, який повиривав дерева. На Прикарпатті ріки повиходили з берегів і затопили помешкання людей. А на Закарпатті випав град розміром з куряче яйце.

Негода в Україні в ніч проти 21 квітня залишила без світла 146 населених пунктів у 5 областях. Усе через шквальний вітер, дощ та грозу. У Львівські області без світла опинилися 83 населених пункти, у Тернопільській – 23, в Івано-Франківській – 20, у Чернівецькій – 12, у Житомирській – 8. Надзвичайники намагаються зараз відновити електропостачання.

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Смерч у Чернівецькій області

Потужний смерч пронісся селами Сучевени, Кам’янка та Просіка на Буковиині. Очевидці розповіли, що ураган за лічені хвилини повиривав дерева просто з корінням, зірвав дахи з будинків та повалив електроопори. Про постраждалих не повідомляється.

Дивіться відео зі смерчем у Чернівецькій області:

Смерч на Буковині: дивіться відео



Буревій зірвав дах з будинку на Буковині

Потоп на Прикарпатті

В Івано-Франківській області через сильні зливи затоплено низку населених пунктів, підтопило 3 тисячі 240 осель.

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Так, зливи, град і грози накрили Надвірнянщину. Там підтоплено райцентр та 2 села. Велика вода наробила лиха і в селха Гвізд та Битків. У Биткові спочатку випав град, а потім почалася злива. Місцева річка вийшла з берегів і затопила вулиці.

Рятувальникам довелося почати евакуацію людей з підтоплених будинків у селі Гвізд.



Через негоду не Прикарпатті люди плавають вулицями у човнах

У місті Калуш через потужну зливу на деяких вулицях рівень води сягає вище колін, багато авто проїжджають з майже покритими водою колесами. Затоплено і сусідні села.

Дивіться відео з затопленого Калуша:

У селі Печеніги, крім сильної зливи та грози, випав величезних розмірів град. Крім того, частково пошкоджено 2 мости. Без газопостачання залишились 2 населених пункти (всього близько тисячі абонентів).

Рятувальники евакуювали 60 людей на Прикарпатті, відбуксирували 10 автомобілів. Надзвичайники зараз відкачують воду на території ТОВ "Карпатнафтохім" та Калуської ТЕЦ.

Дивіться фото негоди в Івано-Франківській області:

Град на Закарпатті