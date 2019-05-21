Украину атаковала непогода: смерч, сорванные крыши и затопленные дома

Непогода натворила бед в Украине, в частности в Черновицкой области бушевал смерч, который вырвал деревья. На Прикарпатье реки вышли из берегов и затопили дома людей. А на Закарпатье выпал град размером с куриное яйцо.

Непогода в Украине в ночь на 21 апреля оставила без света 146 населенных пунктов в 5 областях. Все из-за шквального ветра, дождя и грозы. Во Львовской области без света оказались 83 населенных пункта, в Тернопольской – 23, в Ивано-Франковской – 20, в Черновицкой – 12, в Житомирской – 8. Чрезвычайники сейчас пытаются восстановить электроснабжение.

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Смерч в Черновицкой области

Мощный смерч пронесся по селам Сучевены, Каменка и просека на Буковине. Очевидцы рассказали, что ураган за считанные минуты повырывал деревья прямо с корнями, сорвал крыши с домов и повалил электроопоры. О пострадавших не сообщается.

Смотрите видео со смерчем в Черновицкой области:

Смерч на Буковине: смотрите видео



Ураган сорвал крышу с дома на Буковине

Потоп на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области из-за сильных ливней затоплен ряд населенных пунктов, подтопило 3 тысячи 240 домов.

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Так, ливни, град и грозы накрыли Надворнянщину. Там подтоплен райцентр и 2 села. Большая вода наделала беды и в селха Гвизд и Бытков. В Быткове сначала выпал град, а потом начался ливень. Местная река вышла из берегов и затопила улицы.

Спасателям пришлось начать эвакуацию людей из подтопленных домов в селе Гвизд.



Из-за непогоды не Прикарпатье люди плавают по улицам на лодках

В городе Калуш из-за мощного ливня на некоторых улицах уровень воды достигает выше колен, многие авто проезжают с почти покрытыми водой колесами. Затоплены и соседние села.

Смотрите видео из затопленного Калуша:

В селе Печенеги, кроме сильного ливня и грозы, выпал огромных размеров град. Кроме того, частично повреждены 2 моста. Без газоснабжения остались 2 населенных пункта (всего около тысячи абонентов).

Спасатели эвакуировали 60 человек на Прикарпатье, отбуксировали 10 автомобилей. Чрезвычайники сейчас откачивают воду на территории ООО "Карпатнефтехим" и Калушской ТЭЦ.

Смотрите фото непогоды в Ивано-Франковской области:

Град на Закарпатье