На Майдане вспыхнули протесты из-за открытия фастфуда в Доме профсоюзов: фото

В Киеве в Доме профсоюзов, сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года, открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это событие разозлило украинцев, поэтому они устроили в столице акцию протеста.

В соцсетях сообщают о задержанных и применении газа.

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"Беркут с Нацгвардией пакует людей на Майдане", – написал в Facebook волонтер Роман Синицын.

В то же время лидер организации С14 Евгений Карась сообщил, что во время инцидента были задержаны участники этой организации.

В годовщину революции возникли надписи на забегаловке КFC, которая надумалась разместиться в профсоюзах, где гибли люди. Община уже не раз предупреждала, что в этом месте гендели и караоке не допустимы в любой форме. Менты сейчас оцепили активистов, ждем автозак,

– написал Карась в Facebook.

Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана?В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб.



По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего главы СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, руководителя центра спецопераций "Альфа" Олега Присяжного и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.