На месте бывшего завода во Львове появится стильная многоэтажка: визуализация

На территории бывшего завода "Кинескоп" во Львове появится 16-этажный офисный центр.

Высотка появится на улице Антоновича, 112а.

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Соответствующие градостроительные условия и ограничения на проектирование согласовали на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета 14 декабря.

Высота здания не будет превышать 56,1 метра, а процент застройки – 73,5%.



На территории бывшего завода "Кинескоп" во Львове появится новый офисный центр

К слову, с 1 сентября 2018 года в Украине действуют новые государственные строительные нормы по плотности новых жилых застроек.

На территории бывшего завода "Кинескоп" во Львове появится офисный центр, в здании которого будет предусмотрено помещение под ресторан.



Новый офисный центр появится на улице Антоновича во Львове

Строительством займется ООО "Канюк-Стиль", которое принадлежит львовскому предпринимателю Юрию Канюку.

Рядом он планирует построить отель с четырехуровневым подземным паркингом на 180 мест.



Рядом с новым офисным центром планируют обустроить несколькоуровневый паркинг

Чем был известен завод "Кинескоп" во Львове?​

Еще до появления "Кинескопа" в 1930-х годах на этом месте действовал польский завод "Полюкс", на котором собирали электролампы.



Львовский электровакуумный завод, который изготавливал кинескопы, появился в 1954 году. В начале 90-х там работало более 10 тысяч человек. Из-за экономического кризиса в середине 90-х годов завод прекратил работу, а в 1999 году – его признали банкротом. В начале 2000-х имущество завода начали продавать. Производственные цеха и здание завода были снесены.



Сейчас на небольшом участке бывшего завода действует Свято-Троицкая церковь (УПЦ МП).