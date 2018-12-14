15:52
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ

      На месте бывшего завода во Львове появится стильная многоэтажка: визуализация

      60 Читати новину українською

      На территории бывшего завода "Кинескоп" во Львове появится 16-этажный офисный центр.

      Высотка появится на улице Антоновича, 112а.

      Смотрите также: Во Львове появится масштабный ИТ-кампус: как он будет выглядеть

      Соответствующие градостроительные условия и ограничения на проектирование согласовали на заседании исполнительного комитета Львовского горсовета 14 декабря.

      Высота здания не будет превышать 56,1 метра, а процент застройки – 73,5%.

      офісний центр завод Кінескоп Львів
      На территории бывшего завода "Кинескоп" во Львове появится новый офисный центр

      К слову, с 1 сентября 2018 года в Украине действуют новые государственные строительные нормы по плотности новых жилых застроек.

      На территории бывшего завода "Кинескоп" во Львове появится офисный центр, в здании которого будет предусмотрено помещение под ресторан.

      Візуалізація проект офісний центр Львів
      Новый офисный центр появится на улице Антоновича во Львове

      Строительством займется ООО "Канюк-Стиль", которое принадлежит львовскому предпринимателю Юрию Канюку.

      Рядом он планирует построить отель с четырехуровневым подземным паркингом на 180 мест.

      Львів завод Кінескоп офісний центр
      Рядом с новым офисным центром планируют обустроить несколькоуровневый паркинг

      Чем был известен завод "Кинескоп" во Львове?​
      Еще до появления "Кинескопа" в 1930-х годах на этом месте действовал польский завод "Полюкс", на котором собирали электролампы.

      Львовский электровакуумный завод, который изготавливал кинескопы, появился в 1954 году. В начале 90-х там работало более 10 тысяч человек. Из-за экономического кризиса в середине 90-х годов завод прекратил работу, а в 1999 году – его признали банкротом. В начале 2000-х имущество завода начали продавать. Производственные цеха и здание завода были снесены.

      Сейчас на небольшом участке бывшего завода действует Свято-Троицкая церковь (УПЦ МП).

      читайте также
       
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Львова Строительство Фотоновости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав
      сегодня , 15:30 Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав
      Віталій Шабунін 38
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 242
      Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      сегодня , 15:01 Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      Олексій Чибісов 533
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      сегодня , 13:30 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 5430
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сегодня , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 1234
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Скандал с оффшорами вывел ирландцев на протесты
       4 апреля 2016 , 21:52
      Две маршрутки серьезно столкнулись в Кировоградской области
       31 декабря 2015 , 15:03
      Сегодня завершилась дисквалификация Срны, который был отстранен за употребление допинга на 17 месяцев
       22 августа , 16:43
      Вице-президент Карпат объяснил, кого называет "овцами" и кому принадлежит клуб
       3 октября , 18:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук