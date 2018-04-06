На месте строительства Керченского моста найдены древние артефакты: фото

На месте строительства оккупантами Керченского моста в оккупированном Крыму археологи нашли образцы прикладного искусства 4 века до нашей эры. Это фрагменты античной керамики, расписанные мастерами Аттики.

Об этом сообщается на сайте "Крымский мост".

"Мы получили образцы керамики достаточно высокого художественного уровня. Это работа настоящих мастеров, которые смогли изобразить на сосудах непростой формы орнаменты и фигурные изображения героев античной мифологии", – рассказал руководитель экспедиции, доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета РФ Сергей Ильяшенко.

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По его словам, эти находки позволят подробнее изучить древнегреческое искусство, быт, традиции, торговые связи населения восточного побережья Крыма.