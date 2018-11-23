На месте заброшенного завода во Львове появится жилая высотка

Исполком Львовского городского совета согласовал строительство жилой многоэтажки на улице Стрыйской во Львове.

Соответствующее решение было принято на заседании 23 ноября, информирует пресс-служба горсовета.

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Речь идет об участке площадью более 1,1 гектара заброшенных производственно-складских территорий завода ОАО "Львовский завод гидромеханических передач" на улице Стрыйской, 45.

Она относится к зоне Ж-4 – зона многоэтажной жилой застройки.

Исполком Львовского горсовета выдал разрешение на строительство на этом участке комплекса многоквартирных жилых домов, максимальная площадь которых не должна превышать 35,5 метров.



Во Львове на месте заброшенного завода появится новый ЖК



На месте заброшенного завода во Львове возведут жилые высотки

В жилом комплексе также будут предусмотрены помещения общественного назначения, подземный паркинг и строительство трансформаторной подстанции.

Согласно градостроительным ограничениям, плотность населения на этом участке не должна превышать 820 человек на гектар, а плотность застройки - до 41,5%.

К слову, ранее стало известно, что Министерство культуры Украины запретили опальному олигарху Сергею Тигипко строить 115-метровый небоскреб в центре Киева.

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