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      На месте заброшенного завода во Львове появится жилая высотка

      9 Читати новину українською
      На месте заброшенного завода во Львове построят жилые многоэтажки
      На месте заброшенного завода во Львове построят жилые многоэтажки / city-adm.lviv.ua

      Исполком Львовского городского совета согласовал строительство жилой многоэтажки на улице Стрыйской во Львове.

      Соответствующее решение было принято на заседании 23 ноября, информирует пресс-служба горсовета.

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      Речь идет об участке площадью более 1,1 гектара заброшенных производственно-складских территорий завода ОАО "Львовский завод гидромеханических передач" на улице Стрыйской, 45.

      Она относится к зоне Ж-4 – зона многоэтажной жилой застройки.

      Исполком Львовского горсовета выдал разрешение на строительство на этом участке комплекса многоквартирных жилых домов, максимальная площадь которых не должна превышать 35,5 метров.

      Львів Стрийська завод будівництво
      Во Львове на месте заброшенного завода появится новый ЖК

      Львів Стрийська завод ЖК
      На месте заброшенного завода во Львове возведут жилые высотки

      В жилом комплексе также будут предусмотрены помещения общественного назначения, подземный паркинг и строительство трансформаторной подстанции.

      Согласно градостроительным ограничениям, плотность населения на этом участке не должна превышать 820 человек на гектар, а плотность застройки - до 41,5%.

      К слову, ранее стало известно, что Министерство культуры Украины запретили опальному олигарху Сергею Тигипко строить 115-метровый небоскреб в центре Киева.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости Львова Строительство Новости недвижимости Украины Фотоновости
      Источник: 24 канал
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